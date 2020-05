"L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous ..." (Jn 14, 21-26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Celui qui reçoit mes commandements et les garde,

c’est celui-là qui m’aime ;

et celui qui m’aime

sera aimé de mon Père ;

moi aussi, je l’aimerai,

et je me manifesterai à lui. »

Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda :

« Seigneur, que se passe-t-il ?

Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? »

Jésus lui répondit :

« Si quelqu’un m’aime,

il gardera ma parole ;

mon Père l’aimera,

nous viendrons vers lui

et, chez lui, nous nous ferons une demeure.

Celui qui ne m’aime pas

ne garde pas mes paroles.

Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :

elle est du Père, qui m’a envoyé.

Je vous parle ainsi,

tant que je demeure avec vous ;

mais le Défenseur,

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,

lui, vous enseignera tout,

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

"Celui qui m'aime" dit Jésus.

Est-ce que j'aime Jésus ? J'aime, nous aimons ce que dit Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il est, la manière qu'il a de parler de la vie et de Dieu, sa façon d'être attentif aux personnes, de les appeler, de nous interpeler, mais est-ce cela aimer ?

"Celui qui m'aime dit Jésus, celui-là a mes commandements et les garde". Plus loin, il dit : eil garde mes paroles et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et ferons notre demeure auprès de lui…". Encore faut-il que celui-là aime Jésus.

La question est sérieuse que la lettre de Jacques aborde différemment en demandant s'il aime vraiment Dieu celui qui n'aime pas son prochain. Mais sommes-nous sérieux quand nous disons aimer Dieu, aimer le Christ, ou nos prochains ?

Mais se savoir aimé, se croire aimé, réaliser qu'on est aimé de Dieu et commencer à aimer le prochain rencontré, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, N'est-ce pas garder un peu du commandement d'amour "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" ?

Il est difficile de dire je t'aime et plus encore dans la prière. Aussi Jésus promet-il au croyant de venir et de demeurer ainsi que son Père auprès de qui prétend l'aimer. Il ne dit pas chez lui, il ne dit pas en lui. il dit "auprès de lui". Pour qu'on fasse connaissance. Pour qu'on apprenne à se connaître et peut-être à s'aimer.

Apprends-nous Seigneur, toi qui viens et demeure. Amen