"L’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il..." (Lc 12, 8-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je vous le dis :

Quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes,

le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui

devant les anges de Dieu.

Mais celui qui m’aura renié en face des hommes

sera renié à son tour en face des anges de Dieu.

Quiconque dira une parole contre le Fils de l’homme,

cela lui sera pardonné ;

mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint,

cela ne lui sera pas pardonné.

Quand on vous traduira devant les gens des synagogues,

les magistrats et les autorités,

ne vous inquiétez pas

de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz.

Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là

ce qu’il faudra dire.

Méditation Pasteur Jean-Frédéric Patrzinski

Ces paroles du Christ peuvent nous apparaitre comme des paroles de jugement. Et nous avons raison de les prendre telles quelles. Mais souvent nous oublions de prendre le temps de les lire vraiment. En effet, entendons-nous que le Christ, le Fils de l’Homme nous défendra auprès de son Père ; entendons-nous que même si nous parlons mal du Fils de l’Homme, cela nous sera pardonné ? Ainsi, il peut arriver que des hommes et des femmes parlent mal du Christ mais nous entendons qu’il leur sera pardonné d’avoir mal parlé. Aussi devons-nous être attentif à ne pas juger ainsi nos frères et nos sœurs en humanité qui prononceraient des paroles contre le Christ.



Cependant celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Si je reprends la définition du mot dans le dictionnaire, je découvre que blasphémer signifie proclamer des malédictions. Le Seigneur, lui-même, nous invite à ne pas prononcer son nom en vain. Cela nous indique que nous devons être attentifs à la manière dont nous pouvons parler de lui. Il peut nous arriver d’être en colère contre lui comme le psalmiste ou Job mais alors nous ne prononçons pas de malédictions à son égard. Même en ces instants, le Saint-Esprit peut nous conduire et nous enseigner. N’est-ce pas ce qui est arrivé à Job qui, au milieu, de sa colère déclare néanmoins savoir que son Rédempteur est vivant.

Seigneur, permet-nous de discerner avec justesse les mots que nous pouvons prononcer à ton sujet et libère-nous de notre facilité à juger et condamner ceux qui ne parlent pas comme nous de toi. Fais que nous ne tombions pas dans la tentation de nous prendre pour toi et de croire que nos jugements sont tes jugements.