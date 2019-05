"L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que j'ai dit" (Jn 14, 23-29)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Si quelqu’un m’aime,

il gardera ma parole ;

mon Père l’aimera,

nous viendrons vers lui

et, chez lui, nous nous ferons une demeure.

Celui qui ne m’aime pas

ne garde pas mes paroles.

Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :

elle est du Père, qui m’a envoyé.

Je vous parle ainsi,

tant que je demeure avec vous ;

mais le Défenseur,

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,

lui, vous enseignera tout,

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

Je vous laisse la paix,

je vous donne ma paix ;

ce n’est pas à la manière du monde

que je vous la donne.

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.

Vous avez entendu ce que je vous ai dit :

Je m’en vais,

et je reviens vers vous.

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie

puisque je pars vers le Père,

car le Père est plus grand que moi.

Je vous ai dit ces choses maintenant,

avant qu’elles n’arrivent ;

ainsi, lorsqu’elles arriveront,

vous croirez.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

De quoi est fait l'amour ? De regards, de gestes, de dons, de présence mais aussi de parole.

Non que l'amour soit bavard. Il suffit souvent de quelques mots, et même de quelques mots à peine prononcés. Si l'amour est aussi fait de parole, la parole va bien au-delà des mots. Au-delà et en-deçà. La parole déborde les mots.

Si quelqu'un m'aime dit Jésus, ma parole, il la gardera.

Si quelqu'un m'aime, ma parole, il la gardera. Ce n'est pas il devra la garder, ce n'est pas : il l'apprendra par cœur. Ce n'est pas un devoir ou une obligation. C'est une promesse au même titre que les commandements (en hébreu : les paroles) donnés à Moïse. Car les dix paroles, les fameux dix "commandements", donnés à Moïse sont avant tout autant de promesses : la promesse de pouvoir croire en un seul Dieu et ne plus avoir à tuer, à voler, à tromper…

Ici, dans l'évangile, il y a promesse que les paroles, que la Parole du Christ demeurera. Elle sera gardée par celle ou celui qui aime le Christ.

Or cette promesse est comme redoublée, explicitée, dite d'une autre manière :

si quelqu'un m'aime, ma parole il la garderaaussi mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons demeure près de lui.

Nous viendrons vers lui c'est aussi ce que Moïse disait déjà

Si tu aimes, la parole n'est pas loin de toi. Elle est tout près de toi. Au cœur de toi-même.

Garde nous Seigneur tout le jour, au plus près de Ta Parole. Amen