"Le vrac n'est pas forcément plus cher. On achète juste la quantité dont on a besoin. A qualité équivalente, on est 30% moins cher que le produit emballé".

Cécilia Gana



L’achat de produits en vrac ; une tendance qui connaît un essor ces dernières années. L'achat en vrac est une démarche de consommation ayant pour objectif le zéro déchet. Il est en augmentation dans les grandes surfaces, mais aussi dans les magasins de détail. Il y a plusieurs raisons qui poussent les consommateurs vers l'achat en vrac, dont la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets, mais aussi les économies que l'on peut y faire. C'est ce que nous explique Cécilia Gana. Elle tient la boutique Day by Day, implantée à Nancy depuis 2017.