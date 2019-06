L'essor du football féminin

Avec 2 victoires lors de leurs 2 premiers matches de Coupe du Monde, les footballeuses françaises sont entrées dans la compétition de la plus belle des manières. Un an après les homologues masculins, Corinne Diacre et ses joueuses ont à cœur de porter haut le football français... et notamment le football féminin, en pleine expansion. Fanny Brevet s'entretient avec Jean-Jacques Gazeau, président du district de Vendée de football.