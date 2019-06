L'Etablissement Français Du Sang lance un appel urgent au don

Les donneurs de sang sont absents depuis le mois de mai, les jours fériés succesifs et l'arrivée des vacances n'aident pas à combler le déficit. L''EFS lance un appel aux dons et met en place l'opération "prenez le relais" pour inciter les personnes à se déplacer au plus vite dans les centres de dons avant l'arrivée de la période critique que sont les départs en vacances.