L'Etat crée une cellule de lutte contre les intrusions dans les élevages

Mieux prévenir les intrusions de militants animalistes dans les élevages. C’est la mission de la cellule Demeter, qui vient d'être créée par le ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’un partenariat, au niveau national, entre la gendarmerie et deux syndicats agricoles : la FNSEA et les Jeunes agriculteurs. Il se déclinera dans chaque département via des brigades dédiées. "Il y a eu un crescendo d'attaques d'élevages de la part d'associations de plus en plus violentes, avec des incendies qui ont provoqué la mort d'un certain nombre d'animaux, raconte Christiane Lambert, éleveuse en Maine-et-Loire et présidente de la FNSEA. Les agriculteurs sont tétanisés."