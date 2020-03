"l'Etat ne doit pas oublier les plus précaires" Xavier Villette du Secours Catholique

Du coté des associations, il faut à la fois protéger les bénévoles et soutenir les plus nécessiteux. Pendant une semaine le Secours Catholique a réfléchi a de nouvelles organisations pour permettre de continuer à aider ceux qui en ont besoin. Transmettre une aide alimentaire sans danger, traduire les autorisations dérogatoires de sortie et les nouvelles règles de couvre-feu, recharger un portable en faisant appel aux particuliers, etc..Bref, aider, soutenir en garantissant la sécurité des bénévoles et des plus précaires.