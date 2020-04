L’Europe d’après : quelle solidarité en Europe ?

Un sujet d’autant plus d’actualité qu’hier avait lieu un Conseil européen au cours duquel le plan de relance de l’économie européenne devait être évoqué. Aucune véritable avancée hier après-midi et les tensions sont encore fortes entre Etats membres. Pourtant, il serait faux de dire que rien n’a changé. Les positions antagonistes se sont progressivement rapprochées. L’Italie ne fait plus des coronabonds une condition à tout accord et l’Allemagne a annoncé son intention d’augmenter de manière très significative sa contribution au budget européen. Une solution semble se dessiner autour d’un plan de relance qui serait adossé au budget de l’UE. La Commission a été priée de faire des propositions dans ce sens. Nous sommes en train d’assister indubitablement à un approfondissement de la solidarité en Europe. Mais, non, il est peu probable de voir émerger des coronabonds. En tout cas pas tels qu’ils ont été présentés dans un premier temps. Autrement dit, aucun endettement commun n’est envisageable sans une stratégie de dépense commune ou a minima coordonnée. Les Etats endettés ne verront pas leurs dépenses publiques nationales assurées par les surplus des Etats les mieux portants. Pourtant, il est probable que nous avancions vers une forme d’endettement commun puisque la solution qui se dessine impliquerait que l’UE puisse emprunter et garantir ces emprunts grâce à son budget.

En théorie, on peut espérer une stabilisation durable de l'Europe. En pratique, cela dépendra très clairement de ce qu’on fait de cet argent. D’une part, il faut que celui-ci soit investi là où il est nécessaire. Autrement dit, il ne faudrait pas, sous prétexte que nous empruntons ensemble que cet argent soit redistribué aux Etats membres en fonction de leur apport. Ce qu’on appelle le retour géographique est une réalité qui mine aujourd’hui (et vide très largement de son sens) le budget européen. Ce sera donc un véritable défi pour l’Union, si le scénario d’un plan de relance adossé au budget européen se confirme, de lutter contre cette tendance mortifère. L’autre condition me semble-t-il est qu’il faut que cet argent soit utilisé pour favoriser la convergence des économies européennes. Cette convergence n’arrivera pas naturellement. Il faut maintenant le reconnaitre et mettre en place les investissements qui permettront cette convergence, qui sera notre meilleur rempart contre les divisions. C’est à cela que nous pourrons jauger les nouvelles solidarités européennes.