L'Europe du rugby en danger

C'est le dernier bruit qui court dans le monde du rugby : les Springboks, la fameuse équipe de rugby à XV d'Afrique du Sud, championne du monde en titre, devrait rejoindre, après la prochaine Coupe du Monde de 2024, le tournoi des 6 nations qui deviendrait de ce fait le tournoi des 7 nations. En contrepartie, le Rugby Championship, pourrait intégrer en remplacement de l'Afrique du Sud, le Japon ou les îles Fidji aux côtés des All Blacks et de l’Australie.



Nul n'ignore que derrière une telle manœuvre, la manne financière des droits télévisés est au cœur du dispositif. Providentiellement l'Afrique du Sud est sur le même fuseau horaire que la France. C'est donc parfait pour les retransmissions télévisées dans les différents pays. Une telle perspective alléchante a de quoi faire s'effondrer les dernières digues du sens commun. Car pour ce qui est du bilan carbone, il semble que tout le monde veuille étouffer la question. Il va bien falloir que les équipes se déplacent de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord et vice-versa. Passons.



Quelque chose me chagrine plus encore. Nous parlons de l'Europe, avec des trémolos dans la voix, notamment quand l'Angleterre la quitte au moment du Brexit. Jusqu'à présent, le Tournoi des 6 Nations était une sorte de championnat d'Europe de rugby. C'était même plus que cela : historiquement, il constituait une manière de resserrer les liens entre les différents pays des îles britanniques et les irréductibles Gaulois que nous sommes. Depuis des générations, pour l'amateur de rugby, le voyage à Murrayfield (Édimbourg), à Twickenham (Londres), je ne parle plus hélas de l’Arms Park de Cardiff ou de Lansdowne Road de Dublin, remplacés par des stades baptisés de manière publicitaire du nom d’une énorme entreprise, ce voyage donc faisait partie d’un rite initiatique, d'une expérience amoureuse de l'Europe par le sport.



Désormais, l'Afrique du Sud sera censée faire partie de l'Europe du rugby, à moins que ce ne soit plus grave et que l'Europe du rugby n'existe plus, absorbée par les impératifs financiers sans frontière et sans état d’âme. Or, justement, le rugby est un état d’âme.