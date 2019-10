L'évangélisation de rue avec la communauté Aïn Karem

Le Père Michel Gitton qui a fondé la communauté Aïn Karem, organise des missions d’évangélisation dans les rues de Paris depuis les années 80. Avec ses compagnons missionnaires le père Gitton parle de Jésus sur les grands boulevards parisiens. Leur technique est simple, le père monte sur une chaise pour prêcher et les autres missionnaires proposent aux passants de discuter avec eux. La méthode peut paraitre étrange pour le commun des mortels qui passe par là… Mais le père Gitton explique que pour beaucoup de gens ces moments sont l’occasion de parler de choses essentiels de la vie, la mort l’amour… et parfois, ces moments d’évangélisation de rue provoquent des attroupements... C’est comme cela que faisait Jésus!

Parler de Jésus dans les rues de Paris ça sert à quoi ?

Pour le père Michel Gitton « l’objectif est de faire des saints ! Si on essaie de faire des gens que l’on rencontre des chrétiens c’est qu’on pense qu’ils sont potentiellement des saints… Alors on leur parle des sacrements parce qu’on croit que ça peut les faire avancer avec Dieu et transformer l’être humain."