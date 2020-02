Super et incroyable papier pourtant, à propos d’un homme que des chrétiens blancs disent hors du commun. À tel point qu’il est considéré par certains comme un nouveau David, ou le fils du roi Cyrus, ce roi perse qui fit reconstruire le temple de Jérusalem. Quand ce n’est pas le fils d’Esther qui sauva le peuple hébreu de la mort ! C’est homme vous l’aurez reconnu, c’est le milliardaire président des États-Unis, Donald Trump.

Drôle - si l’on peut dire - de paroissien tout de même que cet homme, divorcé deux fois, qui se présente comme un défenseur de la vie tout en incarcérant des enfants sans papier. Des journalistes se présentant comme chrétiens affirment "qu’il connaît bien la mission de Jésus", tout en vouant aux enfers qui ne pense pas comme lui et tous les migrants, dangereux criminels en puissance. Donald Trump, qui aurait confessé, dans un de ces moments qui n’existent qu’aux États-Unis, comme le petit-déjeuner de la prière nationale, le 6 février, qu’il "n’était pas sûr d’être d’accord avec le commandement d’aimer ses ennemis".

Et que dire de sa "conseillère spirituelle », télévangéliste, milliardaire elle aussi, divorcée et adepte de l’évangile de la prospérité, affirmant que "Dieu a choisi Trump pour sauver l’Amérique" ? Et qu’il n’aurait pu survivre à toutes les attaques dont il a été l’objet s’il ne bénéficiait pas d’une protection divine… Tout cela serait risible si ce n’était si grave pour les Américains et pour le monde.



Je ne sais comment font ceux qui clament "l’évangile selon Trump", à la lecture, si jamais ils la font, de l’exhortation du pape François, "Querida Amazonia". Et de ses quatre rêves : social, culturel, écologique et ecclésial. Un abîme... où justement se tient le Dieu de Jésus Christ, du côté des pauvres et des chercheurs de vérité et d’intégrité. La croix du Christ, loin de la prospérité.