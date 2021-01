L'évêque de Nantes, porte-parole d'étudiants en détresse

Nantes est dans le top 5 des villes étudiantes en France. À ce titre, l'évêque de Nantes, Monseigneur Percerou prend la parole pour les étudiants et tire la sonnette d'alarme à l'aube d'un troisième confinement.

Une jeunesse fragile en temps de crise

Mgr Percerou se fait le messager de nombreux jeunes qui, depuis le début de la crise sanitaire, doivent faire face à des difficultés scolaires, financières, matérielles et sociales. L'évêque observe des étudiants qui, ces derniers mois, entre confinement et couvre-feu n'ont eu comme lien social que leurs cours sur internet.

"Certains sont au bord du malaise psychologique [...] on parle beaucoup de dépression chez les étudiants, d'un burn-out, on parle aussi de tendance suicidaire " affirme-t-il.

Mgr Percerou rappelle également qu'avec les restrictions, les jeunes n'ont plus la possibilité de faire des "jobs étudiants" alors que cela concernerait 25% d'entre eux. Une incertitude financière qui ne fait qu'accroître un mal-être général.

Une génération sacrifiée

Mgr Percerou lance un appel aux autorités afin qu'il y ait une réaction concrète de leur part. Pour lui, l'État a un rôle d'accompagnement auprés de ces jeunes tout aussi important que l'accompagnement qui est fait auprès des plus vulnérables. Cette année sacrifiée "ne les aide pas à regarder avec espérance leur avenir et ne les aide pas à se prendre en main pour se construire pour demain."

L'évêque de Nantes ne remet pas les conditions sanitaires imposées en question mais demande une réflexion concrète autour de moyens qui pourraient aider ces jeunes et prendre le relais d'initiatives lancées par les aumôneries catholiques à Nantes et ailleurs.