L'expérience d'Emeline Willocx, une confinée en 9m2!

Combattre l’isolement subi lors du confinement, faire tomber les murs imposés d’une chambre universitaire grâce à l’humour et à l’imagination.

C’est le pari relevé par Eméline Willocx, une étudiante aixoise de 23 ans qui a raconté jour après jour son quotidien lors du premier confinement.

Elle vient de publier son premier livre et comme il est écrit dans sa préface, Vous allez voir qu’une chambre minuscule peut devenir un immense Versailles dans une âme, puisque le monde n’est grand qu’à l'échelle de notre vie intérieure.

Son expérience déconfine le coeur et on en parle dans cette émission.