L'heure d'une rentrée pas comme les autres a sonné

Le protocole sanitaire a été assoupli et les établissements scolaires ont tout fait pour réussir à l'appliquer.

Malgré ses efforts, les derniers sondages annonçaient un quart de parents récalcitrants.

Géraldine Hélinck, chef d'établissement de l'école St Nicolas à Lambersart dans la métropole lilloise (500 élèves), nous partage comment s'est passée cette dernière rentrée de l'année 19/20 et dans dans quel état d'esprit sont les enfants et enseignants.