L'histoire du Foot en Touraine

Un livre sur l'histoire du football en Touraine est disponible dans les librairies depuis mercredi dernier. Il a été écrit par trois journalistes sportifs tourangeaux, passionnés de football.



La rentrée scolaire, on en parle déjà et surtout de celle des enfants en situation de handicap dans le Loir-et-Cher. Près de 900 dossiers de demande ont été traités auprès du département. Et de nouvelles classes Ulis vont ouvrir en septembre.



La météo, du soleil, une belle journée en perspective. Températures entre 25 et 30 degrés en moyenne.