"L’homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il ..." (Mc 4, 26-34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Il en est du règne de Dieu

comme d’un homme qui jette en terre la semence :

nuit et jour,

qu’il dorme ou qu’il se lève,

la semence germe et grandit,

il ne sait comment.

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe,

puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.

Et dès que le blé est mûr,

il y met la faucille,

puisque le temps de la moisson est arrivé. »

Il disait encore :

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?

Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?

Il est comme une graine de moutarde :

quand on la sème en terre,

elle est la plus petite de toutes les semences.

Mais quand on l’a semée,

elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;

et elle étend de longues branches,

si bien que les oiseaux du ciel

peuvent faire leur nid à son ombre. »

Par de nombreuses paraboles semblables,

Jésus leur annonçait la Parole,

dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.

Il ne leur disait rien sans parabole,

mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.



Source : AELF

Méditation Père François Lestang

Que j’aime cette petite parabole de la semence qui pousse d’elle-même ! En elle je vois la confiance que le semeur fait à la terre, confiance qui fait qu’il peut dormir ou se lever, dans l’attente du moment opportun, car la moisson viendra, c’est sûr.

Ici, pas d’ennemi ou d’ivraie dans le champ, pas de multiples terrains, mais la seule certitude que ce qui est semé portera son fruit, et qu’il s’agit simplement de consentir à la durée, jusqu’au moment opportun, quand la croissance est aboutie, quand le partenariat entre la terre et le semeur donne le blé qui servira pour le pain quotidien.

Face à tous mes découragements, face à toutes mes impatiences, je peux contempler cette croissance promise, et y engager ma foi, même si cela veut dire aussi savoir me reposer, ne pas tirer sur les fils d’herbe en pensant qu’ils pousseront plus vite.

Seigneur, je veux te bénir pour ce que tu as semé en moi, qui suis cette terre en laquelle tu as confiance. Je te bénis pour ces projets, pour ces promesses, pour ces premières réalisations. Mais surtout, je te bénis pour ta confiance, et je veux y répondre en te donnant le temps pour que grandisse ton œuvre en moi et autour de moi, jusqu’à ce que cela soit mûr et qu’on puisse en faire ce pain que tu donnes, par moi, à tous tes enfants. Avec eux, je veux te prier, toi le Père de toute bonté.