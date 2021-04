L'hôpital de Saint-Brieuc se lance dans la télé expertise

Toutes les spécialités médicales ne sont pas forcément accessibles sur un même territoire ! A Saint-Brieuc, par exemple, il ne reste plus aujourd'hui qu'un seul dermatologue libéral, en activité, quand ils étaient encore une dizaine, il y a quelques années. Difficile, dans ces conditions, d'obtenir un avis précis et circonstancié. La raison pour laquelle le centre hospitalier de Saint-Brieuc vient de mettre à disposition des médecins libéraux, une offre de télé expertise dans les domaines de la dermatologie et de la diabétologie. Dominique Chapron a rencontré le chef du service dermatologie de l'hôpital de Saint-Brieuc.