L’hymne à l’amour du côté d’une personne polyhandicapée

« Petite lubie d’un papa extrêmement fier de sa grande fille ». C’est comme ça qu’Hubert présente son initiative pour le moins originale sur le site ombresetlumière.fr. Ce père de Marie-Océane, a eu l’audace de prendre l’hymne à l’amour de Saint Paul, vous savez ? l’amour qui prend patience, rend service, ne jalouse pas, etc… et de remplacer le mot « Amour » par le prénom de sa fille polyhandicapée. « Ca matche plutôt bien » commente-t-il avec humour.



"« Marie Océane prend patience » : tous les jours, dit-il pour attendre qu’on s’occupe enfin d’elle. « Marie Océane rend service » : à tous ceux qui prennent le temps de s’occuper d’elle, -explique-t-il- elle leur fait découvrir la force du don, l’importance de la tendresse et de la joie, même si la vie est souvent extrêmement difficile prend-il soin d’ajouter. « Marie Océane ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil » : ces sentiments lui sont totalement étrangers, commente le papa qui poursuit le texte de Saint Paul : « Elle ne fait rien d’inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt, ne s’emporte pas, n’entretient pas de rancune, ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais elle trouve sa joie dans ce qui est vrai : alors là, dit-il avec enthousiasme, on dirait vraiment que cela a été écrit pour elle. Et de continuer : « Elle supporte tout, elle espère tout et fait confiance en tout » c’est sa totale dépendance de ceux qui s’occupent d’elle, précise Hubert. Enfin, « elle endure tout » : elle est d’un courage incroyable -dit-il. Dans les pires moments, lorsqu’elle se fait vraiment mal ou lors de ses nombreux séjours à l’hôpital, elle ne pleure jamais, elle sourit pour nous rassurer."



On pourrait en rester à ce sentiment attendri à le lire. Peut-être pourrions-nous aller un peu plus loin, tant ce que partage Hubert est essentiel : Marie-Océane nous fait comprendre pourquoi les plus fragiles sont les premiers dans le Cœur de Dieu qui n’est qu’Amour ! Pourquoi aussi, ils peuvent faire tant de bien à notre société, où patience, service, douceur, justice, vérité, ne sont pas toujours honorées. Et puisque nous entrons dans cette période estivale, peut-être pourrions-nous relire chacun, souvent, cette épitre de Saint Paul. Surtout ne pas nous comparer à Marie-Océane, non ! Mais chercher humblement à nous laisser façonner par chaque verset de cet hymne à l’amour. Vous verrez : nos vacances n’en seront que plus belles ! Bel été à chacun !