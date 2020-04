L'ICES à l'heure du confinement : des profs sur les outils numériques, des étudiants plus studieux

Depuis le 16 mars, les couloirs de l’ICES, l’institut catholique de Vendée sont vides, l’ambiance est loin d’être celle de la vie étudiante, frénétique et joyeuse, pourtant les 1400 étudiants travaillent. Ils sont chez eux, sur leurs écrans. Les locaux de l’ICES ne rouvriront pas pour les étudiants, avant la rentrée de septembre. En attendant il a fallu organiser le lien à distance. La plateforme de cours en ligne et de visio-conférences utilisée en général dans l’année par une dizaine de professeurs, a bondi très vite à plus de 250 enseignants inscrits ! Du côté des étudiants, on travaille différemment, et presque davantage, selon le président de l’ICES, Eric de Labarre !

L’ICES a maintenu le principe d’une vraie session d’examens à la fin du mois de mai.