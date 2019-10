L'image de la semaine

Ce n’est pas moi ! Ce sont des collégiens, des élèves de 3ème qui ont voté et qui en ont en fait leur photo de l’année. Cette scène capturée par le photographe de l’AFP, Alexander Grir, a remporté cette semaine le prix Regard des jeunes de 15 ans, lors du festival de Bayeux des correspondants de guerres, en Normandie. 11 000 élèves ont du choisir la photo qui symbolise le mieux pour eux le monde actuel. Et ils ont retenu cette image.



C’est simple à décrire, c’est un troupeau d’une vingtaine d’ours polaires au milieu d’une décharge. Ils sont en train de piquer du nez dans les ordures, de fouiner au milieu de cagettes, de bouteilles en plastique, de vieux papiers, de canettes écrasés, de cartons déchirés, de débris brûlés, de vieux matelas et de cendres. Une véritable scène de dévastation.



Ca nous choque car il y a un vrai décalage entre ce que la photo nous montre et ce que nous avons l’habitude de voir. Ici nous voyons littéralement un troupeau d’ours polaire, tous entassés les uns sur les autres, quelques petits et beaucoup de gros. Une vingtaine d’ours. Or les ours polaires sont des animaux solitaires, les femelles élèvent seules leurs petits, pour les protéger des mâles qui n’hésiteraient pas à tuer les oursons pour s’en nourrir. Premier contraste : la foule, là où on ne voit d’habitude qu’un seul spécimen. Deuxième contraste : ces ours-là sont sales. Nous avons tous en tête des photos d’ours polaire à la fourrure blanche, se confondant avec la neige de la banquise. Là, leur poil est grisâtre, parsemé de suie. Cette scène, c’est une forme de déchéance.



La légende nous apprend qu’il s’agit d’une décharge dans l’archipel russe isolé de Novaya Zemlya au nord du pays. Un village voisin a déjà déclaré l’état d’urgence et fait appel aux militaires, car des dizaines d’ours se sont emparés des rues et ont pénétré à l’intérieur des maisons. La fonte des glaces de l’Arctique oblige les ours polaires à passer plus de temps sur la terre à la recherche de nourriture, eux qui se nourrissent traditionnellement de phoques, de cadavres de grands cétacés. Ils sont obligés de changer de régime alimentaire, de fouiller les décharges, et les poubelles des villageois. Leur terrain de chasse étant extrêmement diminué, ils sont obligés de rentrer en concurrence les uns avec les autres, mais aussi avec les hommes.

Cependant cela touche même ici. Car cela fait écho, évidemment à une vraie angoisse face au changement climatique. Cela a bouleversé les collégiens de Normandie et du Calvados qui ont voté. Même s’ils sont loin du cercle Arctique, c’est pour eux l’image qui symbolise le mieux le monde tel qu’il est. On espère qu’elle ne décrit pas le monde tel qu’il sera.

Et dans Phosphore, cette semaine vous mettez en couverture ces lycéens qui s'engagent. Nolwenn et léa qui ont inventé un jeu pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, Thomas qui a créé une appli antiharcèlement, Lara et Léo qui ont daopté un mouton pour tondre la cour du Lycée ... des portraits qui donnent espoir