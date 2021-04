L'industrie pourvoyeuse d'emplois en Lozère

ESCAPE GAME

Immersion dans l’industrie en jouant



Dans le cadre de l’appel à projet de la région Occitanie, l’Union de l’Industrie des métiers de la Métallurgie Occitanie (UIMM) a été retenue pour proposer une action d’informations autour de la découverte des métiers de l’industrie. L’action s’est déroulée sous forme d’Escape Game sur les Métiers de l’Industrie depuis la maison de la Région à Mende le 26 mars dernier et destinée aux demandeurs d’emplois.



L’objectif de cette action était de permettre aux participants d’appréhender par différents ateliers-manipulations les particularités des fonctions/métiers de l’industrie.

Conçu autour d‘énigmes, d’animations vidéos et de jeux de réflexions, l’escape game permet de toucher du doigt les métiers de l’industrie tout en s’amusant.

Durant une session d’une durée d’1 heure un groupe de 5 à 8 personnes participent à l’escape Game Téléportation 2077 !

Dans la peau de salariés de l’entreprise MOTIF Industries, les joueurs ont pour objectif de réamorcer une machine de téléportation, et de l’envoyer au sommet du Pic du Midi !

Pour cela ils doivent faire appel à différentes aptitudes en lien avec les compétences attendues dans l’industrie. Ils découvrent ainsi la diversité des métiers industriels.

A l’issue du jeu un débriefing permet aux participants d’aller plus loin et de poursuivre leur découverte des métiers de l’industrie.

L’industrie est pourvoyeuse d’emplois



«Cette Escape Game est en fait une escape box, car elle est itinérante » explique Eve Boudard, chargée de mission attractivité et emploi à L’UIMM. « Notre objectif c’est de montrer que les métiers de l’industrie sont accessibles à tous, aux filles et aux garçons. L’industrie est pourvoyeuse d’emplois avec plus de CDI que dans les autres act

ivités, les salaires sont plus élevés de +12 % au-dessus de la moyenne. En Lozère nous avons quelques belles entreprises industrielles, comme Arcelor Mittal à St Chély d’Apcher, Sirail à la Canourgue. »

« Et l’industrie recrute » confirme Alix Bonavent, responsable de la Maison de la région à Mende. «Arcelor Mittal en est l’exemple à St Chély d’Apcher. L’UIMM ira d’ailleurs dans la cité barabande prochainement pour une cession d’information. »

Pour les animateurs, le but était de faire se pencher les demandeurs d’emplois sur les métiers de l’industrie afin « d’ouvrir la discussion». Et, pourquoi pas, susciter des vocations. Les explications avec Eve Boudard de L'UIMM

Jean-Claude Astruc