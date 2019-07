L’information au service de l’impact social et environnemental

Il y a 10 mois je faisais ma toute première fois comme éditorialiste à l’antenne à vos côtés, quelques semaines après la victoire de la France en coupe du monde, et nous conjuguions ensemble les vertus de l’unité et de la cohésion entraînées par le sport. C’est au service de ces deux dernières, l’unité et la cohésion, que j’ai voulu mettre à profit ce précieux temps de parole qui m’a été accordé par RCF et je voudrais ici les remercier pour la confiance reçue, ainsi qu’à Saphir News, média musulman d’information, qui en publiait la version écrite chaque semaine sur son site.

"Un arbre qui s’abat fait beaucoup de bruit, toute une forêt qui germe on ne l’entend pas" nous enseignait déjà Gandhi. Aujourd’hui la puissance des médias et la force de frappe de l’information en particulier numérique, ont même rendu capable des retentissements d’arbres abattus si fort qu’ils abattent d’autres arbres dans leurs échos. Le journalisme devient parfois prophétie auto-réalisatrice. Un fait mal traité va pouvoir entraîner une escalade de préjugés, de haine, d’exclusion et de violence. Néanmoins l’acharnement à faire connaître, voir et entendre ces forets qui poussent est une priorité pour le développement du Bien Commun.

Chez RCF la joie se partage, chez Saphir news l’islam se lit, et dans les deux cas l’espérance se transmet ! Parfois avec sarcasme, souvent avec ironie, systématiquement avec sens critique et indignation quand il s’agissait de s’indigner, j’ai pu dans cet édito hebdomadaire vous rejoindre dans vos matinées en transport, au lit ou au petit-déjeuner dans la seule perspective d’espérer ensemble.

Espérer que la crise environnemental trouvera en face d’elle une Humanité déterminée à mettre fin à la course folle du profit de quelques uns aux dépends des équilibres subtiles de la vie sous toutes ses formes.

Espérer que la désunion qui nous tente politiquement et socialement trouvera un terme dans le sentiment d’urgence des générations présentes et futures à agir ensemble envers et avec tous.

Espérer que les inégalités et discriminations deviendront la véritable adversité collective des décennies à venir, comme autant d’obstacles pour mener un front commun face aux bouleversements en cours.

Espérer que la transmission entre les générations coulera comme la sève d’un arbre, de ses racines vers ses branches, tournée vers la suite du chemin, fidèle au chemin parcouru mais surtout fidèle à l’avenir.

En vous souhaitant un très bel été à toutes et tous, je souhaite aux journalistes beaucoup de courage pour garder la lumière de l’espoir à la vue de toutes et tous, aux auditeurs et auditrices beaucoup de responsabilité pour choisir le ou les médias à la hauteur de leur éthique et de leur conscience !