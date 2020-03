L'invité du direct : Dr Olivier Dubois

La situation inédite de confinement que connaît actuellement notre pays peut générer des angoisses. Le docteur Olivier Dubois, médecin psychiatre et directeur des cliniques psychiatriques et des thermes de Saujon, revient sur les conséquences psychologiques qui peuvent être générées par le confinement, évoque la manière dont les souffrances peuvent s'exprimer et comment les appréhender. Il souligne également le changement de la relation au temps provoqué par le confinement.