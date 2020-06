L'invité du direct : Dr. Thierry Baladine

Alors que la situation sanitaire s'améliore, l'EFS (Etablissement Français du Sang) tire la sonnette d'alarme car le nombre de donneurs a chuté depuis le déconfinement et les réserves de sang s'amenuisent. Le docteur Thierry Baladine, responsable des prélèvements à l'EFS de la Rochelle, explique ce phénomène par la reprise de l'activité hospitalière habituelle, par le fait que les donneurs ont moins de temps disponible pour effectuer des prélèvements et par l'annulation des collectes organisées en entreprises et auprès des établissements d'enseignement supérieur.