L'invité du direct : Franck Becker

Le secteur de la culture et du spectacle est durement impacté par la crise sanitaire liée au Coronavirus. Qu'en est-il de La Coursive à La Rochelle et du Théâtre de la Coupe d'Or de Rochefort ? Franck Becker, directeur des deux établissements réagit aux annonces du gouvernement et aborde la saison prochaine en préparation malgré les contraintes encore inconnues qui risquent de s'appliquer en terme de distanciation et de jauge des salles.