L'invité du direct : Frantz Pineaud

Depuis le début du confinement, le nombre de détenus en France a diminué de 11 500 personnes, une situation inédite. Qu'en est-il dans les maisons d'arrêt et centres de détention de notre département et pour quelles raisons des détenus ont pu être libérés ? Réponses avec Frantz Pineaud, directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Charente-Maritime.