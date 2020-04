L'invité du direct : Jean-Louis Racaud

La crise sanitaire bouleverse le marché de la location : propriétaires et locataires se trouvent dans des situations inédites et de nombreuses questions liées au confinement se posent.

Un préavis donné avant le confinement peut-il être décalé ? Les déménagements sont-ils possible ? Un propriétaire peut-il faire visiter son bien ? Comment se font les états des lieux d'entrée et de sortie ? Réponses avec Jean-Louis Racaud, président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers de Charente-Maritime.