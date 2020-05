L'invité du direct : Jean-Michel Blaizeau

La crise sanitaire du COVID-19 bouleverse aussi le monde du sport. Tous les clubs, professionnels ou amateurs, sont à l'arrêt dans l'attente de consignes sur les conditions de reprise d'activité. Avec Jean-Michel Blaizeau, sociologue et historien du sport, zoom sur le sport professionnel et notamment le rugby à travers l'exemple du Stade Rochelais, dont les perspectives et les finances sont mises à mal par cette période d'arrêt des compétitions et entraînements.