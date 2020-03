L'invité du direct : Jean-Philippe Machon

Jean-Philippe Machon, maire de Saintes, fait le point sur la situation de confinement dans sa ville : préparation et organisation de l'hôpital pour faire face à l'arrivée de malades du Covid-19, mise en place d'un service de garde d'enfants du personnel hospitalier, accompagnement des seniors dans les EHPAD et via le CCAS, dérogations obtenues pour l'ouverture de deux marchés alimentaires...