L'invité du direct : Julien Dion

Depuis début mars, avant la mise en place du confinement, les EHPAD de La Rochelle sont fermés au public. Comment se déroule cette période délicate pour les résidents et le personnel ? Quelles sont les inquiétudes et les difficultés rencontrées ? Comment maintenir les liens entre les seniors et leurs familles ? Le point avec Julien Dion, Directeur général du Centre Communal d'Action Social de La Rochelle, qui gère 5 EHPAD et le réseau d'aides à domicile.