L'invité du direct : Laurent Chiron

Depuis le début du confinement, les ostréiculteurs ont vu leurs ventes chuter de près de 80 %. Laurent Chiron, président du Groupement Qualité des Huîtres Marennes Oléron, indique que le confinement impacte la vente directe mais aussi l'export, et notamment vers la Chine, où les exportations sont fortement ralenties depuis février. Problématique de l’écoulement des stocks, risque d'huîtres hors calibre et de sur-stock, situation financière critique : il fait le point sur les difficultés des ostréiculteurs et les craintes pour les mois à venir.