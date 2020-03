L'invité du direct : Nicolas Basselier

Au 7ème jour du confinement, Nicolas Basselier, Préfet de Charente-Maritime fait le point sur le durcissement des conditions de confinement, les sanctions mises en place, et l'interrogation quant à l'instauration d'un couvre-feu.

En cette période particulière, il salue les élans de solidarité et rappelle l'ouverture d'une plateforme d'appel à volontaires pour des missions dans les domaines l'aide alimentaire et d'urgence, la garde des enfants, le lien avec les personnes fragiles et isolées et la solidarité de proximité.