L'invité du direct : Nicolas Septe

Au 17 eme jour de confinement, une hausse des violences intra-familiales de 36 % est à déplorer. Interrogé sur le sujet, Nicolas Septe, procureur de la République de la Charente-Maritime, fait le même constat sur notre territoire, où le confinement constitue également un terreau pour les violences conjugales. Il revient sur les dispositifs en place pour donner l'alerte et protéger les victimes et rappelle que les tribunaux, bien que fonctionnant au ralenti, continuent de traiter les affaires urgentes, et notamment de violences conjugales.