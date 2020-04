L'invité du direct : Pascal Leprince

Quel est l'impact du confinement sur l'activité des sapeurs pompiers de Charente-Maritime ? Baisse des interventions, organisation spécifique des casernes pour veiller à la protection des pompiers et à la décontamination des véhicules, mobilisation des sapeurs pompiers volontaires : état des lieux avec Pascal Leprince, contrôleur général et directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Charente-Maritime.