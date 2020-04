L'invité du direct : Père Bertrand Monnard

Le Père Bertrand Monnard, vicaire général du diocèse de La Rochelle et Saintes, témoigne de la manière dont il vit le confinement. Il explique comment cette période est l'occasion pour l'Eglise de se réinventer en mettant en place de nouveaux moyens pour maintenir le lien entre curé et paroissiens (offices filmés, site internet...)

Puis il aborde la semaine sainte et notamment le Jeudi Saint, en revenant sur sa symbolique.