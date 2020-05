L'invité du direct : Philippe Lutz

Comme les restaurants et lieux de bien-être, les centres de thalassothérapie ont fermé leurs portes depuis la mi-mars. Philippe Lutz, directeur du Novotel Thalassa Oléron Saint Trojan et membre du Club Thalasso fait le point sur la situation délicate des établissements de thalassothérapie. En vue de la réouverture, des réflexions sont menées sur la forme des soins, les mesures de protection à appliquer et les pratiques à adopter pour respecter les contraintes sanitaires.