L'invité du direct : Pierre Gasté

En période de confinement, la régie de quartiers Diagonales présente à Villeneuve Les Salines et Mireuil à La Rochelle a dû revoir ses activités. Les missions régaliennes sont maintenues dans de bonnes conditions grâce à des dons de masques, de gels hydroalcoolique et de gants pour que les équipes interviennent en sécurité pour le nettoyage des communs des habitats. Pour conserver le lien avec les habitants et salariés, de nouveaux moyens se sont mis en place. Le soutien passe aussi par l'assistance à l'utilisation des outils numériques, comme l'explique Pierre Gasté, coordinateur de projets à la régie de quartiers et co-fondateur de Net Solidaire.