L'invité du direct : Pierre Thépot

Situation encourageante à l'hôpital de La Rochelle, où il n'y a actuellement plus de patients COVID-19 en service de réanimation. Pierre Thépot, directeur du groupe hospitalier Littoral Atlantique évoque l'organisation prévue pour rattraper les retards de prises en charge sur les opérations et les rendez-vous médicaux, la période de congés qui s'annonce et le versement des primes annoncées par l'Etat aux personnels hospitaliers.