L'invité du direct : Thierry Hautier

Dans la situation de crise sanitaire actuelle, l’emploi et l’économie sont fortement impactés : près de 400 000 entreprises françaises ont fait appel au chômage partiel. Le Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) travaillent aux cotés de l’Etat pour informer, identifier et accompagner les entreprises en difficultés. Thierry Hautier, président de la CCI de La Rochelle fait part des résultats de l'enquête adressée aux entreprises du département pour faire le point sur leur situation économique et financière depuis la mise en place du confinement.