L'invité du direct : Yves Verilhac

La crise du coronavirus va-t-elle accélérer ou non la transition écologique ? C'est la question posée à Yves Verilhac, directeur général de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), basée à Rochefort. Alors que la situation de confinement que nous connaissons induit moins de pollution, moins de nuisance et qu'il semble que la faune se réapproprie l’espace sauvage, Yves Verilhac nous en dit plus sur les effets positifs observés sur la faune tout en apportant des éléments de relativisation. Il revient également sur les conséquences de la crise sanitaire sur les activités de la LPO.