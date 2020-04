L'invitée du direct : Anne Palczweski

L'Agence de l'Alimentation de Nouvelles Aquitaine (AANA) est à l'initiative d'une plateforme solidaire de mise en relation entre producteurs et consommateurs. Créée spécialement pour aider les producteurs à écouler leurs production dans cette période de confinement, elle permet d'identifier des producteurs et artisans de bouche à proximité de chez soi. Anne Palcweski, directrice générale de l'AANA nous en dit plus sur cette plateforme qui a déjà permis près de 400 000 mises en relation dans la région.