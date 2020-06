L'invitée du direct : Stéphanie Leclerre

La France entre aujourd'hui dans la phase 2 du déconfinement qui permet notamment aux bars et restaurants de notre département de rouvrir leurs établissements. Stéphanie Leclerre, présidente de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Charente-Maritime revient sur cette réouverture attendue, sur le protocole sanitaire strict, sur les mesures d'aide mais aussi sur les craintes et charges qui pèsent sur les restaurateurs et hôteliers pour la saison à venir.