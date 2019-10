L'isolement des personnes âgées, quelles solutions ?

Le 1 er octobre est la journée internationale des personnes âgées. Une occasion de parler de l'isolement qui touche plus de 4 millions de séniors en France. Des associations se mobilisent pour eux, c'est le cas des Petits Frères des Pauvres. L'association publie une étude qui met en relation isolement et territoire, elle propose des solutions et interpelle les pouvoirs publics. Nous avons interrogé Manuel Pinto, directeur pour la fraternité régionale méditerranée.