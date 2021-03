"L'objectif est d’afficher une information simple sur la réparabilité des produits", selon Vincent Jourdain

Depuis le début de l’année, une petite note de 0 à 10 est inscrite à côté du prix des nouvelles machines à laver ou des téléphones portables. Cela s’appelle l’indice de réparabilité. Son objectif est de lutter contre l’obsolescence programmée en indiquant si le produit est réparable, difficilement réparable ou non réparable. Doctorant en sociologie économique à l’université de Grenoble, Vincent Jourdain est l’invité de la Matinale RCF.

Cinq catégories de produits concernés par l'indice

C’est une mesure qui concerne cinq catégories de produits, comme les smartphones, les lave-linge, les tondeuses à gazon. Ces objets doivent désormais être mis sur le marché avec cet indice. "Il découle de la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui elle même découlait d’une feuille de route économie circulaire. Cette feuille de route indiquait l’objectif d’afficher une information simple sur la réparabilité des produits", précise Vincent Jourdain.

Plusieurs critères, qui valent chacun autant permettent d’aboutir à une note : "la disponibilité de la documentation, la démontabilité du produit, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées et un critère spécifique relatif à chaque produit", détaille Vincent Jourdain. C’est le fabricant qui réalise le calcul, et a l’obligation de le transmettre à ses distributeurs.

Une autodéclaration du fabricant

Le fait que ce soit au fabricant d’établir le calcul peut paraître surprenant. Mais d’autres indices fonctionnent de la même façon : "On pense à l’étiquette énergie qui est fondée sur une autodéclaration", assure le doctorant. "Le producteur déclare ce qu’il met en marché et il est présumé d’être de bonne foi jusqu’à ce qu’on découvre qu’il ment", poursuit-il. Si fraude il y a, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) peut sanctionner les producteurs jusqu’à 15.000 euros par objet.

S’il a pu y avoir la crainte que la réparation soit monopolisée par le producteur, "les associations de consommateurs se sont mobilisées pour dire qu’il fallait libéraliser cette réparation". Aussi, les fabricants ont exprimé la crainte que l’indice provoque des coûts internes. Mais "il ne devrait pas être très important", relativise Vincent Jourdain.

Avec cet indice de réparabilité, l’objectif affiché par l’Union européenne et la France, c’est de "promouvoir l’économie circulaire", qui pourrait permettre de développer des filières de pièces détachées et de réparation.