L'Observatoire des inégalités sort son premier rapport sur les riches en France

"Il y a 5 millions de riches en France, soit autant de riches que de pauvres." C'est le constat dressé par l'Angevin Noam Léandri, le président de l'Observatoire des inégalités. Cet organisme indépendant vient de sortir son premier rapport sur les riches en France. "On a voulu lever le voile sur ce sujet un peu tabou, explique-t-il. En France, on n'aime pas être considéré comme riche. On a le sentiment de tous appartenir à une énorme classe moyenne, inférieure ou supérieure, mais c'est une utopie française."