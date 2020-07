L'oeuvre d'Orient au chevet des écoles du Liban

L’Œuvre d’Orient et la Fondation Raoul Follereau mobilisées pour les écoles du Liban. Elles lancent une action d’urgence pour maintenir ouvertes les écoles actuellement menacées de fermeture à la rentrée de septembre en raison de la crise économique et politique que traverse le pays.

Mgr Pascal Gollnisch le directeur de l’Oeuvre d’Orient nous en dit plus au micro de Pauline de Torsiac.