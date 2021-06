L'Opéra National de Lorraine clôture sa saison en beauté

L’opéra National de Lorraine a rouvert le 19 mai lui aussi. Avec un déconfinement progressif avancé, et des voyants sanitaires au vert, c’est l’occasion de faire le bilan de cette réouverture et de parler de la fin de saison avec un spectacle qui commence cette semaine, et qui finit le premier juillet avec des jauges à 100%, "Rigoletto". Entretien avec Mathieu Dussouillez, directeur de l'Opéra National de Lorraine.