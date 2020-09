L'orange de Californie

On reconnaît San Francisco en un coup d’œil, avec les trois plans de cette image. Au premier plan, un arbre et l’allée d’un parc. Au second, les Painted ladies, ces petites maisons victoriennes peintes de plusieurs couleurs – plutôt pastel, jaune, rose, bleu. Et puis à l’arrière plan, la city, le quartier financier avec ses buildings de pierre ou de verre, ce panorama vertical, typique des grandes villes américaines. Je suis sûr que nos auditeurs qui ont eu la chance de passer des vacances en Californie ont exactement la même photo dans leur album. On est à Alamo Square, en hauteur, cela permet d’avoir une synthèse parfaite de la ville, à la fois riche d’une histoire – la conquête de l’or, l’avènement de la Beat generation – et d’un dynamisme économique incroyable, la ville est l’épicentre de la Silicon Valley. Mais si nos auditeurs ont cadré la photo de la même façon, ils n’ont pas les mêmes couleurs. Car cette photo est sépia, elle est baignée d’un voile jaune orangée extrêmement bizarre.

Mercredi matin, le soleil ne s’est pas levé sur San Francisco. La ville est restée dans un nuage de fumée qui a laissé la ville dans une teinte orange. Un nuage de fumée du aux incendies gigantesques qui comme chaque été ravagent la Californie, se rapprochent de plus en plus des grandes villes. L’année dernière, cela avait duré jusqu’à la fin octobre, les pompiers les décrivaient comme les incendies les plus puissants depuis des décennies. Et les voilà à nouveau plongés dans les flammes. Des nuages planent dans le ciel, et pourtant la photo est très lumineuse. L’arbre au premier plan a encore des feuilles, mais il a la teinte d’un arbre mort. Les six petites maisons - on sait qu’elles sont joyeuses et colorées - semblent toutes grises. C’est le contraste entre le cliché attendu et l’image que l’on a devant les yeux qui crée la stupeur et l’inquiétude.

L'auteur de cette photo est Burak Arik, photographe d’une agence turque. Mais j’avais l’embarras du choix. Mercredi, tous les habitants de San Francisco ont posté des images de leur ville. Le Golden Gate, ce pont suspendu célèbre, dont le rouge d’habitude se repère de loin entre le bleu du ciel et de l’océan : les habitants l’ont photographié et filmé de leur voiture. Les rues aux pentes, l’hôtel de ville au dôme majestueux, les jetées touristiques, tout baigne dans une teinte orange. Les gens ont accompagné leurs clichés de mots clés comme apocalypse2020. Ce n’est pas l’apocalypse, c’est une alerte. Ces images nous réveillent, elles nous montrent un quotidien bousculé, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre… Combien d’images faudra-t-il pour que l’on réagisse vraiment ? Bah ça… La photo ne le dit pas.