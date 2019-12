L' "UFC Que choisir?" opposé la charte régionale anti-pesticides

Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires, c'est une des promesses de la charte régionale et départementale sur les pesticides chimiques et sur la sécurité des riverains présentée mi-décembre par la chambre régionale d'agriculture.

La FDSEA 49 ou les Jeunes agriculteurs 49 l'ont signé mais plusieurs associations ont elles, refusés.

L'UFC Que choisir ? en fait partie.

Pour Pierre Guillaume, administrateur et référent environnement - Agriculture de l'association en Pays de la Loire considère dès la départ le principe d'une charte inutile.